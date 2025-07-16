Назван нюанс проекта об ответственности за поиск запрещенных материалов

Уследить за всеми запросами на поиск запрещенных материалов невозможно, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия, комментируя готовящиеся поправки о штрафах за поиск и доступ к заведомо экстремистским материалам. По его словам, у надзорных органов не хватит мощностей для обработки такого количества данных.

У меня, как у практикующего адвоката, возникает один вопрос: а кто будет отслеживать и контролировать [запросы]? То есть, если у человека есть желание найти какой-нибудь запрещенный контент, он использует для этого VPN. Его можно проверить либо уже после того, как он этот контент нашел, либо до того. Получается, что до каждого докопаться, что называется, не получится. Не хватит никаких мощностей ни у МВД, ни у ФСБ, ни у прокуратуры, ни у Следственного комитета, ни у судебных приставов вместе взятых, — сказал Багатурия.

Он предположил, что поправки будут действовать против тех, кто будет распространять найденные экстремистские материалы. По словам адвоката, у них могут изъять телефоны и привлечь к административной ответственности, если не будет состава уголовного преступления.

Здесь какая-то логика усматривается, но опять же, сейчас только второе чтение. Там должно быть третье голосование, потом Совет Федерации, потом президент. Это очень долгий процесс. Я думаю, сейчас это чисто политическая какая-то пиар-акция со стороны отдельно взятого депутата, — отметил Багатурия.

Ранее стало известно, что Госдума готовит поправки, которые позволят штрафовать россиян на сумму до 5 тысяч рублей за поиск заведомо экстремистских материалов. Комитет по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, и теперь его рассмотрят во втором чтении.