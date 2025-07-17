Подрыв 155 тонн аммиака, БПЛА с секретом, предатель: ВСУ атакуют РФ 17 июля

В ночь на 17 июля ПВО РФ уничтожила 122 украинских дрона над Россией. В Воронежской области задержали россиянина, подозреваемого в шпионаже и подготовке диверсии. В Херсонской области был арестован бывший украинский полицейский за передачу данных ВСУ. Украинские военные применили отравляющий боеприпас в ДНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами сбили украинские дроны

В ночь на 17 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 122 дрона противника.

«43 БПЛА — над территорией Брянской области, 38 БПЛА — Курской области, 10 БПЛА — Орловской области, по шесть БПЛА — над территориями Смоленской и Воронежской областей, пять БПЛА — над территорией Белгородской области, по три БПЛА — над территориями Московского региона, Калужской области и Республики Крым, по два БПЛА — над территориями Ленинградской и Липецкой областей и один БПЛА — над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

Как рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, в результате падения обломков дрона получил ранение один человек. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В Калужской области в результате атаки БПЛА получила легкие ранения 14-летняя девочка, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. По его словам, дрон попал в двухэтажный дом в Сухиничском районе.

«Осколками остекления легкие ранения получил один из жильцов — девочка 14 лет. Ей оказана необходимая помощь медиками», — написал Шапша.

Губернатор уточнил, что жителей дома эвакуировали. Всего над Сухиничским, Думиничским и Ульяновским районами области были уничтожены три беспилотника.

Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали Воронежскую область

По информации СМИ, украинский БПЛА врезался в верхние этажи жилого дома в Воронеже. Жильцы услышали грохот в районе улицы Айвазовского и увидели густой дым со стороны одной из построек. Минобороны России не комментировало эту информацию.

СМИ отметили, что был поврежден фасад здания и несколько квартир. Обломки дрона упали на автомобили.

Позднее глава региона Александр Гусев сообщил, что при падении фрагментов одного из беспилотников на многоэтажный дом в левобережной части города пострадали трое несовершеннолетних.

Двое мальчиков 2009 и 2013 годов рождения получили травмы головы и ссадины, их госпитализировали. Девушке 2009 года рождения оказали медицинскую помощь на месте — у нее резаные раны рук и ног.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Жертвой атаки украинского беспилотника в селе Смородино Грайворонского округа стала местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сегодня еще одна непоправимая потеря. В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина», — написал он.

Гладков также рассказал, что военные ВСУ атаковали регион дроном с надписью «с любовью для жителей Белгорода». Губернатор опубликовал видеоролик, на котором можно заметить вражеский БПЛА самолетного типа. Надпись была сделана на одном из его крыльев. Беспилотник сбили на подлете к Белгороду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: «С любовью для жителей Белгорода». Еще одно доказательство, что цель ВСУ — террор. Благодарен бойцам группировки войск «Север» за слаженную работу и поражение вражеских БПЛА», — сказал губернатор.

Двух шпионов задержали в российских регионах за день

В Воронежской области был задержан гражданин России, подозреваемый в шпионаже и подготовке диверсии по заданию украинской разведки, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, мужчина передавал ВСУ сведения о системах ПВО и собирался подорвать объект энергетической инфраструктуры региона.

«В Воронеже пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем ГУР через мессенджер WhatsApp и предложил сотрудничество. После этого он начал передавать украинской стороне данные о российских системах противовоздушной обороны. По заданию куратора подозреваемый также изготовил самодельное взрывное устройство и готовился к подрыву объекта энергетики.

Мужчину задержали при проведении оперативных мероприятий. По информации спецслужбы, при нем были обнаружены СВУ и средства связи, используемые в переписке с украинской стороной. В отношении подозреваемого были возбуждены дела по статье 275 УК РФ (госизмена), статье 30 и пунктам «а», «в» части 2 статьи 281 УК РФ (подготовка диверсии) и статье 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатки). Мужчина дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

В Херсонской области был арестован бывший полицейский с Украины, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ. По версии следствия, мужчина передавал данные ВСУ для нанесения ударов по позициям российских военных.

«В Херсонской области установлен и задержан бывший сотрудник украинской полиции Евгений Великосельский. По данным следствия, в 2022 году в интересах спецслужб Украины он передавал координаты мест дислокаций российских силовиков, по которым в последующем наносились ракетно-бомбовые удары военнослужащими ВСУ», — говорится в сообщении.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ДНР военные ВСУ применили боеприпас с отравляющей смесью

8 июля в районе села Ивановка ДНР беспилотник ВСУ сбросил боеприпас, содержащий хлорпикрин и хлорацетофенон, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, это отравляющая смесь.

«Поступающие материалы свидетельствуют о подготовке очередной провокации по этому сценарию», — говорится в сообщении ведомства.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев рассказал, что с начала 2025 года ВСУ регулярно используют дроны для сброса контейнеров с веществом «Си-Эс» и самодельных боеприпасов с хлорпикрином на позиции российских сил. Подобные случаи зафиксировали в районе села Лиман Первый Харьковской области и поселка Колотиловка Белгородской области, а также вблизи Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска.

Украина планирует подорвать распределительный пункт аммиака в ДНР и обвинить РФ в создании техногенной катастрофы Россию, отметил Ртищев. По его словам, возможен выброс более 550 тонн аммиака в окружающую среду.

«В ходе оперативных мероприятий 3 июля 2025 года был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака», — добавил Ртищев.

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