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Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 07:50

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 июля: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 17 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 122 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 16 июля до 07:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области, 38 БПЛА — над территорией Курской области, 10 БПЛА — над территорией Орловской области, по шесть БПЛА — над территориями Смоленской и Воронежской областей, пять БПЛА — над территорией Белгородской области, по три БПЛА — над территориями Московского региона, Калужской области и Республики Крым, по два БПЛА — над территориями Ленинградской и Липецкой областей и один БПЛА — над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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