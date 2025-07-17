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Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 06:00

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 июля

Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 17 июля

Украинские дроны сбили на подлете к Москве, сообщил мэр городе Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в заявлении.

В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, из-за падения обломков дрона ранения получил один человек.

Пострадавшему уже оказывают необходимую медицинскую помощь. Глава региона уточнил, что также из-за БПЛА был незначительно поврежден гражданский объект.

В небе над Воронежской областью дежурные силы ПВО успешно уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев. Он уточнил, что угрозу вовремя обнаружили и нейтрализовали.

Глава региона добавил, что пострадавших в результате атаки нет. Информация о разрушениях уточняется. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

По данным ведомства, наибольшее количество атак было отражено над Белгородской областью — там сбито 29 БПЛА. Еще девять беспилотников уничтожены в Брянской области и два — в Липецкой области. В Министерстве обороны подчеркнули, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Восемь дронов Вооруженных сил Украины были уничтожены над Бердянском в Запорожской области, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов. Он также отметил, что часть БПЛА летела курсом на юг и юго-восток — в сторону Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым.

«Над Бердянском сбито, по предварительным данным, около восьми вражеских беспилотников. Атака противника отражена», — сообщил политик.

В Воронежской области число пострадавших после атаки беспилотников выросло до 27 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он добавил, что потерпевшим оказана амбулаторная помощь.

«Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии», — уточнил глава региона.

Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате были повреждены дома мирных жителей, фасады коммерческих зданий и автомобили.

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