Украинские беспилотники попытались атаковать Воронеж Гусев: несколько БПЛА ВСУ были обнаружены и уничтожены над Воронежем

В небе над Воронежской областью дежурные силы ПВО успешно уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев. Он уточнил, что угрозу вовремя обнаружили и нейтрализовали.

Глава региона добавил, что пострадавших в результате атаки нет. Информация о разрушениях уточняется. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

До этого российская система радиоэлектронной борьбы подавила два дрона Вооруженных сил Украины над Смоленской областью, заявил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что на месте падения обломков уже работают оперативные службы.

Также в результате обстрелов Вооруженных сил Украины в Горловке пострадали семь человек, включая ребенка, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Уточняется, что мальчик 2015 года рождения получил травмы. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.