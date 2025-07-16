Новое наступление, военный-крыса, логово мошенников: ВСУ атакуют РФ 16 июля

В ночь на 16 июля средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией РФ. В двух регионах задержали пособников украинских телефонных мошенников. Эксперт объяснил, смогут ли ВСУ начать новое наступление на Россию. Бывший военный бесплатно передавал противнику сведения о ВС РФ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

В каких регионах России сбили беспилотники ВСУ

Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Россией в ночь на 16 июля, сообщает пресс-служба Минобороны. ВСУ пытались атаковать три региона.

Три дрона были сбиты над Крымом, столько же — над Азовским морем. Еще по одному БПЛА были уничтожены над Белгородской и Курской областями.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что восемь дронов Вооруженных сил Украины были уничтожены над Бердянском в Запорожской области. Он отметил, что часть БПЛА летела курсом на юг и юго-восток — в сторону Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Тем временем в Воронежской области число пострадавших в результате атаки беспилотников в ночь на 15 июля выросло до 27 человек. Губернатор региона Александр Гусев добавил, что были госпитализированы 14 граждан, остальным потерпевшим оказали амбулаторную помощь. По его словам, мужчина, пострадавший при атаке БПЛА, скончался в больнице. Местный житель находился в коме после ранения в голову.

Ранее в Воронеже был введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий падения обломков беспилотников.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Стало известно, могут ли ВСУ начать новое наступление в Курской области

Вооруженные силы Украины не смогут начать новое крупномасштабное наступление, так как практически полностью потеряли свои силы, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

«У них нет ни резервов, ни потенциала. Силы практически иссякли. Остается устраивать теракты», — сказал он.

Постоянные попытки ВСУ прорваться в Курскую область связаны с желанием создать медийный эффект, отметил Литовкин. По словам эксперта, украинским войскам важно продемонстрировать активность на исторической российской территории, чтобы поддержать имидж боеспособности перед западными спонсорами.

В двух регионах РФ задержали пособников украинских мошенников

Шесть пособников мошеннических кол-центров Украины, организовавших прохождение телефонных звонков злоумышленников через сим-боксы, были задержаны в Ярославской и Свердловской областях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемых совместно с коллегами из МВД. По данному факту было возбуждено дело о мошенничестве.

«На территории Ярославской и Свердловской областей пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских кол-центров с помощью GSM-шлюзов или так называемых сим-боксов», — сказано в сообщении.

По версии следствия, деятельность кол-центров координировалась спецслужбами Украины. Похищенные средства направлялись на нужды ВСУ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший военный бесплатно передавал ВСУ данные о ВС РФ

Бывший российский военнослужащий из Челябинска Антон Хожаев пересылал ВСУ списки личного состава подразделений ВС России, которые он посещал в ходе выполнения боевых задач, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Он отправлял данные на безвозмездной основе.

«Фотографии списка личного состава российских подразделений <...> отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения, гонорара, называл себя идейным», — сказал собеседник агентства.

Хожаев был задержан в 2023 году при попытке перейти на сторону противника. Он планировал вступить в ряды легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

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