В Воронеже скончался один из пострадавших во время налета БПЛА

В Воронеже скончался один из пострадавших во время налета БПЛА Губернатор Гусев: умер мужчина, раненный в голову при атаке БПЛА на Воронеж

Мужчина, пострадавший при атаке украинских БПЛА в Воронежской области, скончался в больнице, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, местный житель находился в коме после ранения в голову.

От имени всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибшего. Они могут рассчитывать на всю необходимую помощь, — написал он.

В то же время двое других пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание. Врачи отмечают у них положительную динамику.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области число пострадавших после атаки беспилотников выросло до 27 человек. Губернатор региона добавил, что в больницы госпитализированы 14 человек, остальным потерпевшим оказана амбулаторная помощь.

На территории Воронежа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий падения обломков беспилотников. Жители разрушенных домов находятся в пункте временного расположения. Также повреждены фасады бизнес-центра и ряда других нежилых объектов в области.