Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 10:19

Военэксперт объяснил постоянные попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Военэксперт Литовкин: ВСУ пытаются прорваться под Курск ради медийного эффекта

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Постоянные попытки Вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область связаны с желанием создать медийный эффект, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, украинским войскам важно продемонстрировать свою активность на исторической российской территории, чтобы поддержать имидж боеспособности перед западными спонсорами.

Вооруженным силам Украины нужно вести боевые действия на исторической российской территории для демонстрации своих мощи, влияния и силы. При неудачах на линии боевого соприкосновения для ВСУ важен внешний эффект. Они и теракты устраивают с медийным эффектом, чтобы о них говорили. Им нужно зайти на историческую российскую территорию, чтобы все говорили, что Украина еще может воевать, добиваться победы, что поставки западного оружия — не выброшенные деньги, — пояснил Литовкин.

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались проникнуть на территорию Курской области. По его данным, ВС России отразили атаку, начавшуюся со стороны поселка Бессаловка в Сумской области. В Минобороны эти данные не комментировали.

ВСУ
Курская область
Россия
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку приговорили к 14 годам колонии за поджог военкомата
Мать и двое малолетних детей погибли при пожаре под Саратовом
Песков раскрыл реакцию Кремля на тему поставок дальнобойного оружия Киеву
«Это бизнес»: Песков раскрыл, прекратит ли Запад военные поставки ВСУ
В Госдуме раскрыли, как скандал с Эпштейном повлияет на Трампа
Пашинян раскрыл будущее «Электросетей Армении»
«Бросили на убой»: новейшему подразделению ВСУ предрекли незавидную судьбу
Ресторатор высказался о российском аналоге оценки Мишлен
Генерал раскрыл особенность роботизированного спецподразделения ВСУ
Двое рабочих погибли от отравления канализационными газами
Песков: Россия призывает надавить на Киев для прямых переговоров с Москвой
Песков объяснил, в чем европейцы проявили себя более всего
Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
Надувной матрас взорвался и выбил стекла в квартире
Песков раскрыл, на что Европа тратит несметные деньги
Режиссер Олейников рассказал, что не успел сделать с Морозом при жизни
В России появится «русский Мишлен»
В Кремле напомнили о ядерной доктрине России
Третья европейская страна отказалась закупать оружие для ВСУ
Вдова Исакова и дочь прятали глаза под очками: фото с прощания с Морозом
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.