Военэксперт объяснил постоянные попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Постоянные попытки Вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область связаны с желанием создать медийный эффект, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, украинским войскам важно продемонстрировать свою активность на исторической российской территории, чтобы поддержать имидж боеспособности перед западными спонсорами.

Вооруженным силам Украины нужно вести боевые действия на исторической российской территории для демонстрации своих мощи, влияния и силы. При неудачах на линии боевого соприкосновения для ВСУ важен внешний эффект. Они и теракты устраивают с медийным эффектом, чтобы о них говорили. Им нужно зайти на историческую российскую территорию, чтобы все говорили, что Украина еще может воевать, добиваться победы, что поставки западного оружия — не выброшенные деньги, — пояснил Литовкин.

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались проникнуть на территорию Курской области. По его данным, ВС России отразили атаку, начавшуюся со стороны поселка Бессаловка в Сумской области. В Минобороны эти данные не комментировали.