Стало известно о пострадавших из-за падения дрона ВСУ в Смоленской области

Стало известно о пострадавших из-за падения дрона ВСУ в Смоленской области Анохин: один человек ранен из-за падения обломков БПЛА ВСУ в Смоленской области

В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, из-за падения обломков дрона ранение получил один человек.

Пострадавшему уже оказывают необходимую медицинскую помощь. Глава региона уточнил, что также из-за атаки БПЛА был незначительно поврежден гражданский объект.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности — не подходить к окнам и избегать открытых пространств.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Также российская система радиоэлектронной борьбы подавила два дрона Вооруженных сил Украины над Смоленской областью, заявил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что на месте падения обломков работали оперативные службы.