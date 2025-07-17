Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 02:52

Система ПВО сбила дроны ВСУ, летевшие на Москву

Собянин: силы ПВО сбили три дрона ВСУ, летевшие на Москву

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины на подлете к Москве, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков дронов.

ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сообщил градоначальник.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Кроме этого российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской областью, еще один — над Орловской областью.

Также российская система радиоэлектронной борьбы подавила два дрона Вооруженных сил Украины над Смоленской областью, заявил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что на месте падения обломков уже работают оперативные службы.

Сергей Собянин
Москва
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил, что дрон ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 июля, грибки, полынь и злаки
Футбол без границ: как оформить Fan ID без посещения МФЦ
Система ПВО сбила дроны ВСУ, летевшие на Москву
Стало известно о пострадавших из-за падения дрона ВСУ в Смоленской области
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли
В Госдуме объяснили, будут ли штрафовать за использование VPN
Созвучный с Зеленским бренд опроверг слухи о спонсировании ВСУ
Стало известно, какое наследство оставил режиссер Юрий Мороз
Алибасов взялся за старое несмотря на здоровье. На кого он променял «На-На»
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение
Украинские беспилотники попытались атаковать Воронеж
Приметы и запреты 17 июля: прогнозы на урожай и погоду в день Андрея Наливы
Эскадрилью дронов ВСУ сбили над Брянской и Орловской областями
Стилист Влад Лисовец назвал три главных модных тренда лета
Рэп о Путине, борьба с раком, новая операция: как живет Николай Дроздов
Секрет в зернах горчицы — мариную огурцы по-польски
Мэр Львова предложил обменять пленных украинцев на останки советских воинов
Мариную за час: салат из огурцов с луком без заморочек
Силы ПВО сбили рой дронов ВСУ над регионами России
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.