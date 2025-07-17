Система ПВО сбила дроны ВСУ, летевшие на Москву Собянин: силы ПВО сбили три дрона ВСУ, летевшие на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины на подлете к Москве, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков дронов.

ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сообщил градоначальник.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Кроме этого российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской областью, еще один — над Орловской областью.

Также российская система радиоэлектронной борьбы подавила два дрона Вооруженных сил Украины над Смоленской областью, заявил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что на месте падения обломков уже работают оперативные службы.