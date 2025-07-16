Армагеддон до Харькова, «зараза мигрантов», беды Шаца в Израиле: что дальше

Армагеддон до Харькова, «зараза мигрантов», беды Шаца в Израиле: что дальше

Инсайдеры узнали о подготовке Россией «воздушного армагеддона» в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа, уехавший из РФ комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) едва «не сошел с ума» в Израиле, источники утверждают, что смертельно опасная инфекция начала распространяться в России из-за мигрантов, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Путин намерен «отрезвить» Трампа

14 июля президент США Дональд Трамп сделал «важное заявление» про Россию, которое анонсировал заранее. Американские газеты успели пригрозить Москве новой волной санкций, дополнительной военной помощью Украине и изъятием замороженных активов РФ. В итоге, обратили внимание аналитики, заявление Трампа оказалось менее грозным, чем ожидали: он пообещал ввести новые санкции против России и ее торговых партнеров, если в течение «примерно 50 дней» не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время США продолжат оказывать помощь Украине, но теперь не бесплатно, а за деньги европейцев из «коалиции желающих». В частности, Трамп пообещал, что ВСУ получат 17 комплексов от стран НАТО, которым американцы продадут новые на замену. Каждый комплекс состоит из восьми пусковых установок.

По данным портала Axios, власти США на первом этапе намерены продать союзникам вооружение для Киева на сумму около $10 млрд (779,6 млрд рублей). В пакет войдут ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Однако никакое западное оружие Украине уже не поможет, уверены инсайдеры. Так, Telegram-канал «Разведчик» пишет, что ВКС РФ устроят настоящий «армагеддон от Львова до Харькова». Отмечается, что удары собираются нанести до поставок ракет Patriot, которые Киев ждет в ближайшие недели.

ЗРК Patriot Фото: Bernd /Global Look Press

«Генштаб [ВС РФ] готовит „воздушный армагеддон“ по всей Украине, предрекли источники», — пишет «Разведчик».

Инсайдеры уточняют, что цель — упредить поставку США ракет для Patriot, для чего ВКС РФ задействуют комбинированную тактику: сначала массированный запуск свыше 500 дронов-камикадзе для ослабления систем ПВО Украины, затем точечные удары «Искандерами» и «Кинжалами» по замаскированным целям.

По информации источников, особый акцент сделают на западной части Украины: военные училища Ивано-Франковска, авиабазы и логистический хаб около Львова, где, по данным ГРУ, уже разгружают контейнеры с западной техникой.

«Украинские системы ПВО задыхаются даже от 30 дронов одновременно. А здесь будет рой, который ослепит радары, плюс гиперзвуковые ракеты. Шансов у них нет», — говорят информаторы.

В кулуарах операцию называют «Циклон-3» — по аналогии с легендарными ударами февраля 2022 года, но втрое мощнее, отмечает канал.

«Выжить нереально», — предполагают судьбу противников Москвы инсайдеры, которые не сомневаются, что при агрессивных действиях Вашингтона президент РФ Владимир Путин отрезвит Трампа самым мощным ударом в истории СВО.

Другие источники также подтверждают, что ВС РФ готовят новую и самую жесткую «вечеринку». Telegram-канал INSIDER BLACK пишет, что Генштаб и российская разведка разрабатывают комплексный план по уничтожению ключевой логистической инфраструктуры Украины в случае резкой эскалации со стороны США и наращивания поставок вооружения Киеву. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Более того, американское издание Politico со ссылкой на источники пишет, что, несмотря на обещания оружия для Киева, Трамп считает: Россия победит в конфликте на Украине.

«Президент считает, что Россия победит, вопрос в том, сколько времени это займет. У России большая экономика, у нее больше вооруженных сил», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Почему Шац едва не сошел с ума в Израиле

60-летний комик Михаил Шац находится в Израиле с 2022 года. Он переехал из России, заявив, что не может жить в стране, которая вступила в конфликт с соседями. После артист признался: ему тяжело дается эмиграция, и он принимает антидепрессанты.

Юморист не скрывал, что жалеет о своем отъезде и невозможности зарабатывать, как раньше. Недавно Шац начал писать саркастичные тексты и выступать с ними в небольших клубах для эмигрантов. По его словам, это помогает ему не сойти с ума.

Комик опубликовал отрывки из своих концертов, где шутит о России и ее руководстве. Однако комментаторы в Сети не оценили юмора. Пользователи назвали Шаца «приспособленцем» и обвинили в трусости, предложив ему пошутить подобным образом об Израиле. Некоторые предположили, что артист отрабатывает заказ Запада, публично упоминая Россию в негативном ключе.

Также ряд пользователей обратил внимание на слова Шаца о том, что он едва не сошел с ума в Израиле. По мнению юзеров, это вполне логичный исход для релоканта.

«Миша, ну скажи нам, что тебе не платят за эти мерзкие шутки? Продался с потрохами, зарабатывает на имени Путина и не краснеет»;

«Ох, Михаил, на шаткую почву ты ступил. Сегодня тебе за это платят и приглашают выступать, а завтра выбросят на обочину, как отработанный материал. Скоро будешь на лесоповале в самодеятельности участвовать»;

«На кого ты там вякаешь? Просто классика: сидит без денег, поэтому придумывает тупые шутки про президента, думая, что поможет. Но вряд ли. Зря он наехал на Путина — теперь точно сойдет с ума без родины», — отметили комментаторы.

При этом в одном из недавних интервью Шац признался, что в ближайшие годы будет жить в Тель-Авиве и теперь считает себя израильтянином. При этом он подчеркнул, что судьба России ему не безразлична.

Михаил Шац Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Артист добавил, что в эмиграции чувствует себя одиноко из-за невозможности выучить иврит и редкого общения с другими российскими артистами. Он также отметил, что 30 лет назад работал врачом-анестезиологом, но вернуться в профессию уже не сможет, потому что не знаком с современными технологиями.

Шац назвал свои выступления перед зрителями не столько смешными, сколько грустными. По его мнению, быть радостным в то время, как вокруг погибают люди, невозможно. Однако он пытается превращать ужас и боль в смех. Комик пояснил, что недавние события в России и Израиле нанесли ему серьезные психологические травмы, а стендап стал психотерапией.

Что за смертельная напасть обрушилась на Россию из-за мигрантов

В России растет заболеваемость менингококковой инфекцией — эта проблема обсуждалась на заседании комитета Госдумы по охране здоровья 15 июля, сообщает «Коммерсант». Так, за первые пять месяцев 2025 года было выявлено 1266 случаев заражения, из них 948 — среди взрослых. Это на 260% больше по сравнению с прошлым годом.

Раньше менингококковой инфекцией болели в основном дети, однако теперь ее все чаще диагностируют у взрослых, причем с повышенным риском летального исхода. Врачи считают, что причина распространения инфекции — в трудовой миграции.

«У нас в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения должны быть введены в календарь еще пять вакцин. Мы сегодня имеем в календаре 11 вакцинаций, а должно быть 16. И вот среди этих пяти вакцинаций менингококковая является наиболее значимой для населения», — сказал доктор медицинских наук депутат Александр Румянцев.

Аналогичное мнение высказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Он назвал «абсолютным приоритетом» включение в Национальный календарь прививок детей, подростков и солдат-срочников вакцинацию от менингококковой инфекции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В этом случае бюджеты регионов должны взять на себя некое бремя расширения этого календаря. И несомненно, учитывая те особенности, которые были названы выше, было бы правильно, чтобы работодатели взяли на себя вакцинацию приглашенных работников», — подчеркнул эксперт.

Врачи напоминают, что пока вакцинация против менингококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, ее делают на платной основе по желанию. При этом в Москве она проводится обязательно по эпидпоказаниям в случае вспышки.

Бактерия Neisseria meningitidis, вызывающая менингококковую инфекцию, представляет собой одну из самых стремительных и опасных угроз для здоровья людей. Это заболевание способно за считаные часы привести к необратимым последствиям: от тяжелых поражений головного мозга до летального исхода.

Согласно статистике, в 20–30% случаев развиваются тяжелейшие осложнения: синдром Уотерхауса — Фридериксена (острая надпочечниковая недостаточность), ДВС-синдром (нарушение свертываемости крови), потеря слуха, эпилепсия и когнитивные нарушения. В наиболее тяжелых случаях врачам приходится прибегать к ампутации конечностей, чтобы спасти жизнь пациента.

Особую опасность инфекция представляет для детей до пяти лет — именно они составляют основную группу риска. Закрытые коллективы (детские сады, школы, лагеря) становятся идеальной средой для молниеносного распространения бактерий, передающихся воздушно-капельным путем. Коварство болезни заключается в том, что начальные симптомы часто напоминают обычную простуду, что приводит к запоздалому обращению за медицинской помощью.

Медики подчеркивают: при менингококковой инфекции счет идет на часы, а иногда и на минуты. Своевременная вакцинация остается единственным надежным способом защиты от этого заболевания.

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