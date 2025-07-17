SHOT сообщил, что дрон ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже

SHOT сообщил, что дрон ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже

Telegram-канал SHOT сообщил об украинском БПЛА, врезавшемся в верхние этажи многоэтажного жилого дома в Воронеже. По информации канала, жильцы услышали грохот в районе улицы Айвазовского, а затем увидели густой дым со стороны одной из построек. Местные власти и Минобороны России не комментировали эту информацию.

SHOT уточнил: поврежден фасад здания и несколько квартир. Канал отметил, обломки дрона упали на стоящие внизу автомобили. Помимо этого, SHOT рассказал об отсутствии пострадавших. По данным канала, на место уже выехали экстренные службы.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской, еще один — над Орловской областью.