Массированная атака ВСУ на РФ 17 июля: погибшие, разрушения, куда прилетело

Вооруженные силы Украины в ночь на четверг, 17 июля 2025 года, устроили массированную атакую на регионы РФ с применением БПЛА. Что об этом известно, сколько человек погибло, где сбили вражеские дроны?

Что известно об атаке ВСУ на РФ 17 июля

Telegram-канал SHOT сообщил об украинском БПЛА, врезавшемся в верхние этажи многоэтажного жилого дома в Воронеже. По информации канала, жильцы услышали грохот в районе улицы Айвазовского, а затем увидели густой дым со стороны одной из построек. Местные власти и Минобороны России не комментировали эту информацию.

SHOT уточнил: поврежден фасад здания и несколько квартир. Канал отметил, обломки дрона упали на стоящие внизу автомобили. Помимо этого SHOT рассказал об отсутствии пострадавших. По данным канала, на место уже выехали экстренные службы.

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины на подлете к Москве, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков дронов.

«ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил градоначальник.

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской областью, еще один — над Орловской областью.

«В период с 23:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Погибшие и раненые

В результате атаки украинских беспилотников на Белгород погиб один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, еще пятеро получили ранения.

Среди пострадавших — две женщины и трое мужчин с осколочными травмами. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую квалифицированную помощь. Кроме того, в результате атаки повреждены шесть жилых домов.

В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, из-за падения обломков дрона ранение получил один человек.

Пострадавшему уже оказывают необходимую медицинскую помощь. Глава региона уточнил, что также из-за атаки БПЛА был незначительно поврежден гражданский объект.

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