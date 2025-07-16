Стало известно число погибших в результате атаки дронов ВСУ на Белгород Гладков: один человек погиб из-за атаки БПЛА ВСУ по Белгороду

В результате атаки украинских беспилотников на Белгород погиб один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, еще пятеро получили ранения.

Среди пострадавших — две женщины и трое мужчин с осколочными травмами. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую квалифицированную помощь. Кроме того, в результате атаки повреждены шесть жилых домов.

Все оперативные службы работают на месте ЧП для устранения последствий. Информация о состоянии пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее российская система радиоэлектронной борьбы подавила два дрона Вооруженных сил Украины над Смоленской областью, заявил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что на месте падения обломков уже работают оперативные службы.

До этого российские средства ПВО перехватили более 170 беспилотников Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Также, по данным ведомства, были уничтожены четыре управляемые авиабомбы противника.