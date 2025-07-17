Дети пострадали при атаке ВСУ на Воронежскую область Гусев: трое подростков пострадали из-за падения БПЛА в Воронежской области

Над Воронежем и пригородами уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он добавил, что при падении фрагментов одного из беспилотников на многоэтажный дом в левобережной части города пострадали трое несовершеннолетних.

Двое мальчиков 2009 и 2013 годов рождения получили травмы головы и ссадины, их госпитализировали. Девушке 2009 года рождения была оказана медицинская помощь на месте — у нее резаные раны рук и ног.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской, еще один — над Орловской областью.

Также российская система радиоэлектронной борьбы подавила два дрона Вооруженных сил Украины над Смоленской областью, заявил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что на месте падения обломков уже работают оперативные службы.