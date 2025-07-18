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18 июля 2025 в 04:52

Орбан оценил выход Венгрии из Евросоюза

Орбан: Венгрия теоретически может выйти из Евросоюза

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/Global Look Press

Венгрия теоретически может выйти из Евросоюза, заявил в интервью интернет-порталу Ultrahang премьер-министр страны Виктор Орбан. Однако политик отметил, что пока Будапешту выгодно членство в ЕС.

Я могу пообещать венграм одно: если однажды я увижу, что членство в ЕС больше не имеет смысла, я скажу об этом прямо. Но сейчас такой момент даже не просматривается на горизонте. Сегодня Венгрии гораздо разумнее оставаться в Евросоюзе и пытаться изменить его изнутри, — рассказал он.

Орбан отметил, что с момента вступления Венгрии в ЕС в 2004 году союз значительно изменился: из экономического объединения он превратился в политическую структуру. По его мнению, нынешний Евросоюз навязывает странам-членам позиции по вопросам миграции, воспитания детей и участия в конфликтах, чего раньше не было.

Ранее Орбан заявил, что обвинения в коррупции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен являются лишь «верхушкой айсберга» системных проблем Евросоюза. Накануне решающего голосования в Европарламенте 10 июля о доверии председателю ЕК он подверг резкой критике текущую политику брюссельского руководства.

Виктор Орбан
Венгрия
Евросоюз
Будапешт
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