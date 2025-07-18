Мерц призвал прояснить вопрос с поставками для Украины Мерц: необходимо прояснить, как США смогут заменить поставляемое Украине оружие

Европе необходимо уточнить, каким образом США смогут заменить оружие, которое европейские страны планируют передать Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киpом Стармером в Лондоне. Немецкий политик отметил, что его страна намерена внести значительный вклад в инициативу президента Соединенных Штатов по поставке вооружения за счет европейцев.

Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной, — добавил Мерц.

Канцлер добавил, что министры обороны сейчас обсуждают детали доставки систем ПВО Patriot на Украину. По его словам, вопрос стоит не в часах, а в днях или недельках, переговоры ведутся активно, однако окончательного результата пока нет. Американская сторона готова содействовать в этом процессе.

Ранее Великобритания и Германия договорились о совместной разработке высокоточных ракет дальнего радиуса действия в рамках новой программы Deep Precision Strike. Страны намерены создать передовые системы вооружения с радиусом действия свыше двух тысяч километров в течение следующего десятилетия.