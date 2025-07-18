Мерц призвал прояснить вопрос с поставками для Украины

Европе необходимо уточнить, каким образом США смогут заменить оружие, которое европейские страны планируют передать Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киpом Стармером в Лондоне. Немецкий политик отметил, что его страна намерена внести значительный вклад в инициативу президента Соединенных Штатов по поставке вооружения за счет европейцев.
Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной, — добавил Мерц.
Канцлер добавил, что министры обороны сейчас обсуждают детали доставки систем ПВО Patriot на Украину. По его словам, вопрос стоит не в часах, а в днях или недельках, переговоры ведутся активно, однако окончательного результата пока нет. Американская сторона готова содействовать в этом процессе.
Ранее Великобритания и Германия договорились о совместной разработке высокоточных ракет дальнего радиуса действия в рамках новой программы Deep Precision Strike. Страны намерены создать передовые системы вооружения с радиусом действия свыше двух тысяч километров в течение следующего десятилетия.