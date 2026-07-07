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07 июля 2026 в 00:05

Приметы 7 июля — Иван Купала: что делать в главную ночь лета

Иван Купала: традиции и приметы Иван Купала: традиции и приметы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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7 июля — один из самых мистических дней в народном календаре. В церковном календаре сегодня день Иоанна Предтечи. В народном сознании он тесно переплелся с древним языческим праздником Ивана Купалы. Дело в том, что солнцестояние по старому стилю выпадало именно на эту дату.

На Руси верили, что в ночь на Ивана Купалу граница между мирами становится тонкой, как паутина. В эту ночь можно было увидеть ведьм и нечистую силу, но главное — найти чудесный цветок папоротника, который, по легенде, распускается всего на миг и указывает на спрятанные клады.

Общее значение: приметы 7 июля

Ночь на Ивана Купалу — время очищения. Люди купались в реках и озерах, прыгали через костры. Считалось, что купальская вода способна смыть все болезни и беды, а костер — очистить душу и подарить здоровье.

А еще в этот день нельзя было спать — нечистая сила особенно активна и может навредить.

Погодные приметы

  • Звездное небо — лето будет теплым, урожай — богатым.

  • Дождь — к плохому урожаю.

  • Гроза — к дождливой осени.

  • Туман с утра — к хорошему урожаю хлеба.

  • Пение сверчков ночью — зима будет мягкой.

  • Южный ветер — к жаркому лету; северный — к прохладному.

Праздник Ивана Купалы Праздник Ивана Купалы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Для дома и быта

В этот день было принято собирать целебные травы: зверобой, полынь, ромашку, чабрец. Говорили, что они обладают чудодейственной силой. Их сушили и использовали для лечения, а также как обереги от сглаза и нечистой силы.

Наши предки украшали дом купальскими венками из трав и цветов — они приносили в дом благополучие и защиту. Запрещалось в этот день ругаться и ссориться: любое злое слово в купальскую ночь может обернуться против того, кто его произнес, а обиды, нанесенные в этот день, не прощаются до следующего года.

Для работы и денег

Приметы не рекомендуют начинать новые дела. Любые финансовые операции лучше отложить — они могут обернуться неудачей. Нельзя брать или давать в долг, а также пересчитывать деньги после захода солнца — это может отпугнуть удачу.

Зато если в купальскую ночь найти старую монету или другой денежный знак, это сулит богатство на весь год.

Для любви и отношений

Иван Купала — праздник любви и единения. Молодежь собиралась у костров, пела, водила хороводы и прыгала через огонь. Если влюбленные в эту ночь обменивались венками, говорили, что их ждет счастливая совместная жизнь.

Одинокие девушки гадали на суженого: бросали венок в воду, если тот тонул, значит, свадьбы в этом году не будет, а если плыл — скоро встретят свою судьбу.

Приметы 7 июля: что делать?

Вспомните старые традиции: проведите эту ночь у костра в компании близких — прыгайте через огонь, пойте песни и загадывайте желания. Искупайтесь в реке или озере — вода в этот день очищает от всех бед и болезней. Сплетите венок, зажгите свечу и пустите его по воде.

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Анастасия Фомина
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