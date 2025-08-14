Ярославский священник Сергий Иванов в беседе с изданием «Новосвят» поставил под сомнение существование «четвертого пророчества Фатимы». Он напомнил, что Церковь признает лишь три откровения 1917 года, а слухи о четвертом не имеют официального подтверждения.

Настоятель храма Рождества Христова (Ярославль) пояснил, что первые две части фатимского послания, обнародованные в 1941 году, говорили об аде, войнах и судьбе России. Третью часть, содержащую видение покушения на папу римского и страданий Церкви, опубликовали только в 2000 году. Однако некоторые верующие убеждены, что Ватикан скрывает еще одну часть пророчеств.

Иванов отметил, что интерес к «четвертому откровению» подогревается глобальной нестабильностью: люди ищут мистические объяснения и утешение. Теоретически, признал священник, какие-то детали могли не публиковать, чтобы не сеять панику, так как апокалиптические предсказания усиливают страх. Он также указал, что высказывания отдельных религиозных деятелей, связывающих Фатиму с кризисами, лишь подпитывают слухи.

Ранее сообщалось, что пророчества святого старца Серафима Саровского о России начали сбываться. Предсказания монаха о возвышении РФ над всем сущим, как отмечается, воплощаются в жизнь. Саровский предрекал, что РФ станет лучом света, центром сохранения и объединения праведников всего мира.