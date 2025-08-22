Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем

Телеведущая Кудрявцева заявила, что находится в хороших отношениях с мужем

Лера Кудрявцева во время гала-ужина «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» Лера Кудрявцева во время гала-ужина «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что находится в хороших отношениях со своим мужем Игорем Макаровым и не держит на него зла. Также знаменитость рассказала, что недавно ездила в отпуск в Болгарию со своей дочкой, которой исполнилось семь лет.

Папа, конечно, поздравил ребенка. Его не было с нами в Болгарии, но он позвонил по видеосвязи и передал подарки. Мы нормально общаемся. Во всем разберемся сами, — подчеркнула Кудрявцева.

Вернулась ли актриса к мужу или просто сохранила с ним дружбу — неизвестно, поскольку подробности она раскрывать не стала. По словам Кудрявцевой, она не хочет обсуждать личную жизнь. Что касается самого Макарова, то он предпочел воздержаться от комментариев после многочисленных оскорблений в адрес супруги.

Не хочу обсуждать личную жизнь. Один раз возбухнула и пожалела тысячу раз, — резюмировала артистка.

Ранее любовник Полины Дибровой Роман Товстик сравнил ее со своей супругой Еленой. Мужчина обвинил свою жену в излишней эмоциональности, отметив, что Дибровой, наоборот, удалось «цивилизованно» организовать развод с телеведущим Дмитрием Дибровым. На фоне происходящего бизнесмен признался, что уже устал от бесконечных выяснений и скандалов с женой.

