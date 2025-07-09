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09 июля 2025 в 14:51

Работники управляющей компании терроризируют ЖК, где проживает Петросян

В ЖК «Садовые кварталы» произошла драка с сотрудниками управляющей компании

Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В московском жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках, где проживают, в частности, юморист Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой, а также актер Иван Янковский, разгорелся конфликт с управляющей компанией «Лайм Хамовники», передает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео жестокой стычки между жильцами и сотрудниками УК.

Жильцы, недовольные постоянным повышением тарифов, ранее отказались от услуг фирмы и начали управлять домом самостоятельно. На днях сотрудники «Лайм Хамовники» попытались захватить доступ к инфраструктуре комплекса, в результате чего произошел инцидент с вооруженными людьми, повредившими оборудование на сумму 3 млн рублей. Чтобы защитить свои права, жильцы установили баррикады и организовали патрули. В результате конфликта произошла массовая драка, в которую вмешались полицейские.

Ранее сообщалось, что жильцы элитного клубного дома на Якиманке обвинили певца и продюсера Стаса Намина в блокировке выезда со двора. По инициативе артиста со всех сторон дома установили шлагбаумы, оставив лишь один выезд на загруженное Садовое кольцо, что не понравилось соседям.

Москва
жилые комплексы
драки
конфликты
управляющие компании
Евгений Петросян
Татьяна Брухунова
Иван Янковский
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