Работники управляющей компании терроризируют ЖК, где проживает Петросян

В московском жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках, где проживают, в частности, юморист Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой, а также актер Иван Янковский, разгорелся конфликт с управляющей компанией «Лайм Хамовники», передает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео жестокой стычки между жильцами и сотрудниками УК.

Жильцы, недовольные постоянным повышением тарифов, ранее отказались от услуг фирмы и начали управлять домом самостоятельно. На днях сотрудники «Лайм Хамовники» попытались захватить доступ к инфраструктуре комплекса, в результате чего произошел инцидент с вооруженными людьми, повредившими оборудование на сумму 3 млн рублей. Чтобы защитить свои права, жильцы установили баррикады и организовали патрули. В результате конфликта произошла массовая драка, в которую вмешались полицейские.

Ранее сообщалось, что жильцы элитного клубного дома на Якиманке обвинили певца и продюсера Стаса Намина в блокировке выезда со двора. По инициативе артиста со всех сторон дома установили шлагбаумы, оставив лишь один выезд на загруженное Садовое кольцо, что не понравилось соседям.