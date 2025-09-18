Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:15

В Турции задержали более полусотни пособников террористов

Турецкие спецслужбы задержали свыше 50 пособников «Исламского государства»

В Турции арестовали 51 подозреваемого в пособничестве террористам «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил глава МВД республики Али Ерликая в соцсети Х. Рейды провели в 33 провинциях страны, в них приняли участие антитеррористические отделы региональных управлений безопасности и жандармерии.

Это члены террористической организации, а также лица, оказывавшие ей финансовую поддержку, и лица, которые занимались пропагандой в пользу ИГ в социальных сетях, — рассказал о подозреваемых министр.

Операции прошли в Анкаре, Адане, Анталье, Измире, Мугле, Стамбуле, Конье, Самсуне, а также в провинциях, граничащих с Ираком и Сирией, и в черноморских регионах Турции. В ходе рейдов были изъяты документы террористов, а также цифровые материалы.

Ранее о крупном успехе в поимке высокопоставленных членов «Исламского государства» сообщили Сирийские силы безопасности. В провинции Дейр-эз-Зор был арестован Абу Хусейн аль-Идари — один из командиров организации, который отвечал за материально-техническое обеспечение террористов.

