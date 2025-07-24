Никита Пресняков сэкономил на реставрации дачи Пугачевой Пирс и лестница на даче Пугачевой пришли в негодность

Деревянный пирс и лестница, ведущая к нему из особняка Аллы Пугачевой в деревне Бережки, пришли в негодность, у дома разрослась растительность, передает корреспондент NEWS.ru.

Журналисты NEWS.ru побывали на даче Пугачевой в деревне Бережки Солнечногорского района. В 2014 году певица подарила особняк, который построила еще в 1999 году, своему старшему внуку Никите Преснякову. В 2022 году после начала СВО Пресняков уехал в США, он несколько раз выставлял загородный дом на продажу.

Журналисты NEWS.ru заметили, что в целом дача выглядит неплохо. Видно, что за особняком следят, но до некоторых моментов у владельцев не доходят руки или они решили не обращать на них внимание и сэкономить. На фасаде дома сильно разросся дикий виноград, перед домом растут неподровненные кусты шиповника и неподстриженная трава.

Деревянный пирс за домом певицы сильно обветшал, накренился, часть конструкции находится в воде. Заброшена и лестница, ведущая из особняка к пирсу, фонари не работают. Место, где стоит скамейка, с которой Пугачева любовалась природой, заросло травой.

Ранее в Московско-Окском бассейновом водном управлении NEWS.ru опровергли, что в июле состоится аукцион на право аренды участка прибрежной акватории у дачи Аллы Пугачевой в деревне Бережки Солнечногорского района. В управлении сказали, что никаких документов от саратовского бизнесмена, претендующего на то, чтобы на месте личного пирса артистки построить яхт-клуб, к ним не поступало.