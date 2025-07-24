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24 июля 2025 в 17:14

В водном управлении опровергли аукцион за пирс на даче Пугачевой

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya/Global Look Press

В Московско-Окском бассейном водном управлении NEWS.ru опровергли, что в июле состоится аукцион на право аренды участка прибрежной акватории у дачи Аллы Пугачевой в деревне Бережки Солнечногорского района. В управлении сказали, что никаких документов от саратовского бизнесмена, претендующего на то, чтобы на месте личного пирса артистки построить яхт-клуб, к ним не поступало.

В СМИ проходила такая информация, но, по крайней мере, мы таких документов пока не видели, — сказали в управлении.

Источник в Московско-Окском бассейновом водном управлении рассказал, что у каждого водного объекта должна быть береговая полоса от 5 до 20 метров шириной для общего пользования, доступ к воде не должен быть ограничен.

Корреспонденты NEWS.ru побывали на даче Аллы Пугачевой в деревне Бережки Солнечногорского района и убедились, что подойти к воде и к пирсу за домом артистки можно. Зона купания находится в двадцати метрах от этого места и доступ к ней также ничем не ограничен, там купаются местные жители и приехавшие отдохнуть.

В 2014 году Алла Пугачева подарила свою дачу в Бережках, построенную еще в 1999 году, старшему внуку Никите Преснякову. После отъезда в США он неоднократно выставлял загородный дом на продажу, но желающих его купить не нашлось.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что прибрежную полосу у Сенежского озера рядом с домом певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске сдадут в аренду с помощью аукциона до конца июля. По данным Mash, саратовский бизнесмен Глеб Рыськов собрал и сдал в Московско-Окский БВУ необходимый пакет документов. Он намерен снести пирс певицы и построить яхт-клуб и небольшую баню на понтоне.

Алла Пугачева
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