Седокова объяснилась за «роман» с игроком «Спартака»

Певица Анна Седокова в Telegram-канале опровергла слухи о романе с футболистом «Спартака». Они появились после того, как она опубликовала снимок в красных носках с логотипом футбольного клуба. По словам певицы, мерч отдал ей сын Гектор, который посещал детскую спортивную секцию.

А теперь главное! Про носки! Разгадка найдена! С футболистом ни из какой команды я не встречаюсь. Это сын пять минут тренировался в их детской секции, и почему-то эти носки однажды оказались в моем шкафу. Расследование завершено, — написала знаменитость.

Ранее появились слухи о романе Седоковой с футболистом «Спартака». Артистка опубликовала в социальных сетях два огромных букета с красными розами. Певица также написала интригующий пост, в котором заявила, что в «любви никогда ничего не четко».

