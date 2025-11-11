Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 17:11

Седокова объяснилась за «роман» с игроком «Спартака»

Седокова заявила, что носки с логотипом «Спартака» отдал ей сын

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Анна Седокова в Telegram-канале опровергла слухи о романе с футболистом «Спартака». Они появились после того, как она опубликовала снимок в красных носках с логотипом футбольного клуба. По словам певицы, мерч отдал ей сын Гектор, который посещал детскую спортивную секцию.

А теперь главное! Про носки! Разгадка найдена! С футболистом ни из какой команды я не встречаюсь. Это сын пять минут тренировался в их детской секции, и почему-то эти носки однажды оказались в моем шкафу. Расследование завершено, — написала знаменитость.

Ранее появились слухи о романе Седоковой с футболистом «Спартака». Артистка опубликовала в социальных сетях два огромных букета с красными розами. Певица также написала интригующий пост, в котором заявила, что в «любви никогда ничего не четко».

До этого голливудская актриса Дженнифер Энистон впервые показала фото со своим возлюбленным Джимом Кертисом. Известно, что избранник работает гипнотерапевтом. Актриса опубликовала снимок, на котором она стоит за спиной 50-летнего Кертиса и обнимает его. На кадрах оба улыбаются и смотрят в одну сторону.

