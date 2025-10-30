На форуме «Сообщество» обсудят укрепление национального суверенитета

В Москве с 31 октября по 1 ноября пройдет форум Общественной палаты РФ «Сообщество». В ходе него состоится сессия «Образ Победы». Ключевой темой дискуссии станет укрепление национального суверенитета в современных условиях. Сессию проведут под модерацией председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова.

За последние три года Россия прошла беспрецедентный путь трансформации, доказав свою способность не просто выстоять, но и развиваться в условиях внешнего давления. Наша задача в этой дискуссии — перейти от констатации достижений к формированию новых решений. Мы должны понять, как эффективно интегрировать все составляющие суверенитета в единую систему национального развития, — отметил Рогов.

Участники обсудят системные изменения за последние годы в технологиях, культуре, обществе и других сферах. Кроме того, собравшиеся оценят достигнутый Россией уровень независимости по разным направлениям, а после выступят со своими предложениями по развитию страны. Форум «Событие» посвятят 20-летию Общественной палаты России. Его площадкой станет Национальный центр «Россия».

В Казани 31 октября проведут круглый стол в ходе выездной сессии Международного инвестиционного форума БРИКС. Его информационным партнером выступил NEWS.ru. Участники круглого стола обсудят стратегические инициативы, а также прямой диалог российского бизнеса с инвесторами ОАЭ и странами БРИКС+.