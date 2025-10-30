Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 11:17

На форуме «Сообщество» обсудят укрепление национального суверенитета

Владимир Рогов Владимир Рогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с 31 октября по 1 ноября пройдет форум Общественной палаты РФ «Сообщество». В ходе него состоится сессия «Образ Победы». Ключевой темой дискуссии станет укрепление национального суверенитета в современных условиях. Сессию проведут под модерацией председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова.

За последние три года Россия прошла беспрецедентный путь трансформации, доказав свою способность не просто выстоять, но и развиваться в условиях внешнего давления. Наша задача в этой дискуссии — перейти от констатации достижений к формированию новых решений. Мы должны понять, как эффективно интегрировать все составляющие суверенитета в единую систему национального развития, — отметил Рогов.

Участники обсудят системные изменения за последние годы в технологиях, культуре, обществе и других сферах. Кроме того, собравшиеся оценят достигнутый Россией уровень независимости по разным направлениям, а после выступят со своими предложениями по развитию страны. Форум «Событие» посвятят 20-летию Общественной палаты России. Его площадкой станет Национальный центр «Россия».

В Казани 31 октября проведут круглый стол в ходе выездной сессии Международного инвестиционного форума БРИКС. Его информационным партнером выступил NEWS.ru. Участники круглого стола обсудят стратегические инициативы, а также прямой диалог российского бизнеса с инвесторами ОАЭ и странами БРИКС+.

Россия
форумы
Москва
сессии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Раскрыты детали продажи билетов на «Щелкунчика» в 2025 году
На форуме «Сообщество» обсудят укрепление национального суверенитета
В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем
В Госдуме рассказали, с каким умыслом Трамп заговорил о ядерных испытаниях
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.