14 августа 2025 в 06:51

Бразилия инициирует переговоры членов БРИКС из-за США

Лидеры стран — участниц саммита БРИКС Лидеры стран — участниц саммита БРИКС Фото: Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о подготовке экстренной видеоконференции стран БРИКС для координации ответных мер на новые тарифные ограничения США. В своем обращении, транслировавшемся на правительственном YouTube-канале, лидер государства подчеркнул необходимость укрепления экономического сотрудничества между участниками объединения.

Вместе с БРИКС мы проведем телеконференцию. Сейчас она организуется. Мы должны обсудить в рамках БРИКС, что мы можем сделать для улучшения экономической ситуации во всех странах, которые пострадали от введения США пошлин, — заявил бразильский президент.

Лула да Силва уже провел консультации с руководителями России, Индии и Китая, а в ближайшее время планирует переговоры с главой ЮАР. Решение Вашингтона ввести 50-процентные пошлины на бразильские товары, включая мясную и кофейную продукцию, стало катализатором для консолидации стран БРИКС. Бразильский лидер выразил надежду, что совместные действия членов БРИКС продемонстрируют Вашингтону важность соблюдения принципов многосторонней торговли.

Ранее сообщалось, что США могут усилить санкции против России в случае неудачи на саммите президентов двух стран на Аляске. Вторичные пошлины против государств, закупающих нефть у РФ, также могут повысить.

Бразилия
Лула да Сильва
переговоры
БРИКС
