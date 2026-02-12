Все ненавидят Мерца. Германия медленно умирает из-за Украины

По данным западных исследовательских центров, в 2025 году Германия стала крупнейшим спонсором Украины. Это происходит на фоне схлопывания экономики ФРГ, скачкообразного роста числа банкротств и катастрофической непопулярности канцлера Фридриха Мерца. Эксперты полагают, что даже в такой ситуации Германия продолжит финансировать Киев, поскольку не является в полном смысле суверенной страной. Кто жестко удерживает Берлин в русле либеральных и глобалистских ценностей, почему рядовые немцы будут платить все больше — в материале NEWS.ru.

Почему Берлин спонсирует Украину в убыток себе

В 2025 году Германия стала одним из самых крупных спонсоров Украины, передав ей порядка €9 млрд, сообщило издание Bild со ссылкой на исследование Кельнского института мировой экономики. Помимо этого, Берлин выделил Киеву €600 млн на закупки вооружений по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных требований Украины»). В рамках этой инициативы США европейские страны приобретают оружие для ВСУ. По сравнению с показателями 2022–2024 годов, Берлин нарастил поддержку Украины на 130%. Все это превращает ФРГ в крупнейшего европейского спонсора Киева.

При этом число банкротств в Германии по итогам 2025-го выросло на 80%, свидетельствуют данные Евростата. В июле соответствующие заявления подало на 19,2% больше компаний, чем в 2024 году. Уровень недоверия к канцлеру Фридриху Мерцу в ФРГ в конце 2025-го вырос до рекордных 70%.

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, такая помощь Украине вопреки своим национальным интересам связана с тем, что ФРГ нельзя считать в полной мере суверенной страной.

«Германия является основным спонсором Украины, потому что с 1945 года она не обладает никаким суверенитетом. Если три — пять лет назад можно было рассуждать об условной оккупации этой страны, потому что на ее территории находились база НАТО в Рамштайне, контингенты Альянса и США, то сейчас ситуация куда более сюрреалистичная. Дональд Трамп рад бы аннулировать военное присутствие Америки в окрестностях Берлина, но в ФРГ не хотят избавляться от этой оккупации», — заявил в беседе с NEWS.ru историк и политолог Юрий Якорь.

По его словам, немецкие элиты искренне приветствуют отсутствие суверенитета, что приводит к издержкам, в том числе и по закупкам вооружений для Украины вопреки национальным и государственным интересам.

ВС Германии Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению политолога-американиста Александра Антошина, сейчас Германия находится под управлением внешних глобалистских структур, которые определяют ее внешнюю и внутреннюю политику.

«За 80 лет этой оккупации, с 1945 года, политическая система этой страны была выстроена таким образом, чтобы внешние силы определяли ее политический курс», — подчеркнул эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Почему смена канцлера Мерца ничего не изменит в ФРГ

Несмотря на недовольство немцев действиями правительства, политическая система страны в ближайшей перспективе не изменится, считают эксперты.

По словам Якоря, проблема заключается не в конкретной персоне Мерца, а в том, что в ФРГ окончательно и бесповоротно, не только на политическом, но и на ценностном уровне, победил европейский глобализм.

«В рамках этой ценностной оккупации Германия считает себя обязанной стать флагманом европейской толерантности и „многонационалии“, то есть буквально завезти на свою территорию мигрантов всех мастей, стариков, у которых были в родне немецкие евреи (это болезненный вопрос для Берлина), „немцев“ из Казахстана, у которых самая близкая немецкая родня — их немецкая овчарка. В общем, все флаги в гости будут к нам, кроме молодых и здоровых, которые хотят работать. Эти приезжие составляют термоядерный электорат, который будет голосовать за глобалистские ценности», — пояснил историк.

Он подчеркнул, что в этом контексте неважно, кто сменит Мерца.

«Можно сколько угодно рассказывать о том, что рейтинг непопулярности канцлера составляет 70%. На его место придет представитель противоположной партии, которая будет делать то же самое. Единственная альтернатива — это правительство „Альтернативы для Германии“ (АДГ). Но для этого АДГ нужно набрать более 50% голосов на выборах, потому что с ними никто никогда не вступит в коалицию. Такие попытки уже стоили карьеры многим политикам», — заявил эксперт.

Парламент Германии Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Якоря, наивно ждать бунта недовольных в ФРГ.

«Немцы просто не так воспитаны, к тому же там главные пассионарии — не коренные бюргеры, а мигранты, которые голосуют за глобалистские ценности», — подчеркнул он.

Как глобалисты контролируют Германию

Внешние силы будут держать официальный Берлин в рамках текущей политики до последнего, отметил Антошин.

«В ситуации, когда все меньше западных стран хотят участвовать в украинском проекте и с той или иной скоростью от него „отползают“, как это делают Италия, Чехия, Трамп и Эммануэль Макрон, предлагающий прямые переговоры с РФ, Германия остается единственным крупным „кошельком“, который глобалистские структуры могут использовать для поддержания Украины. Потеря еще и ФРГ, ее промышленного и экономического потенциала, обернется моментальным коллапсом киевского режима», — сказал эксперт.

По его мнению, глобалистские силы этого не допустят, поскольку крах Украины будет означать разрушение их мироустройства, а также продемонстрирует несостоятельность их идеологии и ценностей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Германию как опору глобалистского порядка в Европе будут сохранять любыми силами и средствами. Не только из-за украинского вопроса, но и потому, что потеря еще и ФРГ, приход к власти консервативных сил станет окончательным и полным крахом глобалистского проекта. Пока Берлин выглядит той точкой, откуда глобалисты, потерпевшие ряд серьезных поражений по всему миру, могут начать „великое возрождение“, как говорил старина Мюллер», — добавил политолог.

Евроскептикам и консерваторам в Германии не дадут прийти к власти легитимным путем, как это уже было несколько раз, подчеркнул Якорь.

«Если АДГ или какая-то иная консервативная сила начнет набирать в ФРГ больше 40% голосов, ее попросту запретят, лидеров засудят, а результаты „неправильных“ плебисцитов отменят. В этом случае Румыния и Молдавия с их „отменой“ неугодных кандидатов нам покажутся „образцами демократии“», — отметил он.

Перспективы изменения этой ситуации не просматриваются. «Единственное, что остается немцам, — все туже затягивать пояса, платить больше налогов, коммунальных платежей и жить с каждым годом все беднее. Оказывается, либеральный глобализм — это очень дорого», — заключил историк.

Читайте также:

«Мы презираем ЕС». Консерваторы захватывают Европу, при чем здесь Трамп

Грязные тайны Зеленского: кто и как наживался в Чехии на подачках Украине

Подогрели Киев — заморозили Берлин: немцев заставили мерзнуть из-за Украины