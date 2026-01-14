Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 16:40

Лавров объяснил, из-за кого «глобализация» пошла коту под хвост

Лавров: США показали свою ненадежность отказом соблюдать принципы глобализации

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отказ Вашингтона соблюдать принципы глобализации, которые он продвигал, призывают задуматься о ненадежности США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, американская сторона сама же отказалась от этих правил.

Конечно, это наводит на мысль, что ненадежными выглядят наши американские коллеги, когда действуют подобным образом, — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел напомнил, как США пропагандировали эту модель, именуемую глобализацией. Лавров отметил, что существуют другие справедливые методы отстаивания своей позиции, кроме угроз, прямого давления в виде тарифов и санкционных рычагов. США, указал он, действуют нечистоплотными методами.

Ранее Лавров заявил, что контакты России и американской стороны по Украине имеют под собой прочную основу. Министр пояснил, что фундаментом для диалога послужили договоренности, которые страны достигли в ходе саммита на Аляске.

Также Лавров заявлял, что подавляющее большинство стран мира считают действия США в Венесуэле незаконными. Министр обратил внимание на принципиальную позицию Москвы, основанную на уважении суверенитета и территориальной целостности.

