14 января 2026 в 14:29

«Позиция неизменна»: Лавров раскрыл отношение мира к атаке США на Венесуэлу

Лавров: большинство стран считают незаконной атаку США на Венесуэлу

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подавляющее большинство стран мира считают действия Соединенных Штатов в Венесуэле незаконными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы, основанная на уважении суверенитета и территориальной целостности, разделяется государствами Глобального Юга и Востока, передает пресс-служба ведомства.

Наша позиция остается неизменной. Эта позиция носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств. <…> Поэтому наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, они остаются в силе, — сказал глава МИД.

Лавров на пресс-конференции также заявил, что Москва с симпатией наблюдает за тем, как власти Венесуэлы отстаивают свои права и суверенитет. При этом он отметил, что российская сторона обеспокоена ситуацией в этом государстве.

Кроме того, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что Соединенные Штаты могут попытаться установить в Венесуэле подконтрольную им военную диктатуру. Он подчеркнул, что нынешняя венесуэльская оппозиция была полностью сформирована при предыдущей американской администрации.

