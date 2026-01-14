«Наблюдаем с интересом и озабоченностью»: Лавров о ситуации в Венесуэле Лавров: Россия с интересом наблюдает, как Венесуэла отстаивает свои права

Москва с симпатией наблюдает за тем, как власти Венесуэлы отстаивают свои права и суверенитет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона обеспокоена ситуацией в государстве.

С большим интересом, озабоченностью и симпатией наблюдаем за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права, свою независимость, при этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с Соединенными Штатами, — сказал он.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что бессистемность президента США Дональда Трампа мешает реализации его внешнеполитических инициатив. Это приводит к тому, что за первым решительным шагом часто не следует продуманного продолжения. Кейс американского лидера с Венесуэлой очень четко показал, что всегда первый шаг — неожиданный, быстрый и довольно эффективный, но что делать дальше — непонятно ни президенту, ни его команде.

До этого военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что Соединенные Штаты могут попытаться установить в Венесуэле управляемую ими военную диктатуру. Он подчеркнул, что действующая венесуэльская оппозиция полностью создана предыдущим руководством США.