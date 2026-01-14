Политолог назвал главную проблему Трампа

Бессистемность президента США Дональда Трампа мешает реализации его внешнеполитических инициатив, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, это приводит к тому, что за первым решительным шагом часто не следует продуманного продолжения.

Кейс Трампа с Венесуэлой очень четко показал, что всегда первый шаг — неожиданный, быстрый и довольно эффективный, а что делать на втором шаге? В результате даже американские нефтяные компании не торопятся возвращаться в Венесуэлу. Это показательный момент. Возникает понимание, что на следующем шаге не очень понятно, что делать. Вопрос Гренландии очень системен для администрации Трампа и той Америки, которая его поддержала. Проблема состоит в том, что сам глава Белого дома очень бессистемный и никогда не продумывает ходы, — пояснил Дробницкий.

Он добавил, что для реализации такой масштабной идеи, как захват Гренландии, необходима слаженная работа с конгрессом, чего администрация Трампа обеспечить не может. По словам политолога, большая часть государственного аппарата либо не информирована о намерениях президента, либо настроена к нему враждебно.

Для присоединения Гренландии Трампу потребуется поддержка конгресса и госаппарата, выделение средств — там целое дело. Кто будет это делать? Опять Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru) со своими двумя помощниками? Весь остальной госаппарат, во-первых, не в курсе, чего хочет президент, во-вторых, по большей части к нему враждебен. От конгресса принятия быстрых решений тоже не жди. Здесь уже нужна подготовленная политика. Было несколько заходов на приобретение Гренландии или ее аннексию в XIX и XX веках, но конгресс их проигнорировал, и было ясно, что заниматься этим бессмысленно, — резюмировал Дробницкий.

Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект, защищающий Гренландию от планов Трампа. Документ запрещает использовать государственные средства для покупки или захвата острова.