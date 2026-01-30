Россияне ответили, ожидают ли финансового кризиса США «Финансы Mail»: 45% опрошенных ожидают экономического кризиса в США в 2026 году

45% респондентов ожидают финансового кризиса в США в 2026 году, свидетельствуют данные опроса «Финансы Mail». Опрошенные россияне отмечают, что для этого есть ряд предпосылок.

Сообщается, что еще 23% респондентов считают, что Америка не столкнется с большими финансовыми потрясениями в ближайший год. Треть участников опроса заявили, что были бы рады экономическому кризису в США, так как в этом случае власти начали бы заниматься внутренней, а не внешней политикой.

Из числа опрошенных 75% заявили, что, по их мнению, если кризис достигнет масштабов 2008 года, он начнет распространяться за пределы страны. Еще 25% респондентов считают, что экономический кризис не затронет Россию.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп установил антирекорд по увеличению государственного долга США за первый год президентского срока. Согласно расчетам, за этот период задолженность выросла на беспрецедентные $2,25 трлн.