Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 10:33

Россияне ответили, ожидают ли финансового кризиса США

«Финансы Mail»: 45% опрошенных ожидают экономического кризиса в США в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

45% респондентов ожидают финансового кризиса в США в 2026 году, свидетельствуют данные опроса «Финансы Mail». Опрошенные россияне отмечают, что для этого есть ряд предпосылок.

Сообщается, что еще 23% респондентов считают, что Америка не столкнется с большими финансовыми потрясениями в ближайший год. Треть участников опроса заявили, что были бы рады экономическому кризису в США, так как в этом случае власти начали бы заниматься внутренней, а не внешней политикой.

Из числа опрошенных 75% заявили, что, по их мнению, если кризис достигнет масштабов 2008 года, он начнет распространяться за пределы страны. Еще 25% респондентов считают, что экономический кризис не затронет Россию.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп установил антирекорд по увеличению государственного долга США за первый год президентского срока. Согласно расчетам, за этот период задолженность выросла на беспрецедентные $2,25 трлн.

США
кризисы
опросы
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия может заявить протест после слов генсека ООН про Крым
Зеленский ответил на предложение о встрече с Путиным в Москве
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Корги умерла из-за отравления крысиным ядом на прогулке в Москве
«Зачем лизать так глубоко?»: Медведев преподал генсеку ООН урок права
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.