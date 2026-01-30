Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 10:44

Философ рассказал о последствиях возможной блокировки «Википедии» в России

Философ Сегал: блокировка «Википедии» в России вызовет волну недовольства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Блокировка «Википедии» в России может привести к росту недовольства среди пользователей, заявил NEWS.ru эксперт Философского клуба «Цивилизационное будущее России», старший научный сотрудник философского факультета МГУ Александр Сегал. Однако, по его словам, такая реакция не будет оправданной, поскольку онлайн-энциклопедия отличается низкой достоверностью.

Закрытие «Википедии» не снимет потребности в популярном знании, а лишь вызовет глухую безотчетную волну недовольства у людей, которым на протяжении четверти века твердили, что «образование неважно, все есть в интернете». Они будут стремиться заполучить этот запретный плод и, что хуже всего, будут верить ему с новой силой. Уход от онлайн-энциклопедии — это длительный процесс ментальной детоксикации, процесс «обучения обучению». Нужно учить людей искать информацию, ставить познавательные задачи, — поделился Сегал.

Он подчеркнул, что «Википедия» предоставляет достоверные данные только о событиях, жизни известных личностей и списках литературы. В то же время, по словам философа, в источниках можно обнаружить ссылки на действительно авторитетные издания.

Честно сказать, «Википедия» — это действительно мусорный ресурс. И даже не потому, что ее тенденциозно модерируют. Порок заключен в самом принципе создания статей, похожем на письмо Дяди Федора из Простоквашино, дописанное Шариком и Матроскиным. Статью в интернет-энциклопедию пишут много авторов, и такое явление получило даже название «викизация знания», — заключил Сегал.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что требования о блокировке «Википедии» к ним не поступали. Так в ведомстве прокомментировали слухи о возможном частичном ограничении доступа к ресурсу в ближайшие два года.

