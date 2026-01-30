Крупный пожар вспыхнул в мебельном магазине на оживленной улице Тайваня

Мебельный магазин загорелся в тайваньском городе Бейтун, пишет ETtoday. Огонь перекинулся на соседние торговые лавки. Огромные языки пламени и густой черный дым было видно из других районов. Причина пожара пока неизвестна.

Особую опасность представляет то, что район состоит из смешанной жилой и коммерческой застройки, а рядом расположены две автозаправки. По предварительной информации, жертв и пострадавших при ЧП нет.

Городская система обнаружения дыма на базе ИИ заметила сильный выброс черного дыма. На место отправили группу контроля загрязнения воздуха и инспекторов. Датчики качества воздуха рядом с местом пожара показали резкое ухудшение обстановки. На точке примерно в 30 метрах от огня уровень PM2.5 взлетел до 1532 мкг/м³ — это экстремально высокий показатель.

