Садовод раскрыла секрет, как избежать гибели всходов земляники от грибка Садовод Самойлова: для защиты земляники от грибка ее сеют в торфяные таблетки

Чтобы избежать гибели всходов земляники и петунии от черной ножки — грибкового заболевания, — можно сеять их в торфяные таблетки, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. Она пояснила, что семена заранее замачивают в талой воде с добавлением небольшого количества любого стимулятора.

Возьмите любую бутыль, не полностью налив в нее воду, и положите на сутки в морозилку. Вода разморозится, нагреется до комнатной температуры, и у вас будет та самая талая вода, в которой лучше всего разводить препараты, чтобы они не меняли структуру, — раскрыла секрет Самойлова.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова заявила NEWS.ru, что в начале февраля можно сеять на рассаду семена баклажанов, перцев, многолетних и двулетних цветов. По ее словам, эти тугорослые культуры характеризуются очень медленным развитием, и, если посадить их позже, велики риски не получить урожай вовремя. Она отметила, что, прежде чем посадить, семена нужно обработать, например замочить в воде на несколько дней для проращивания. С 10–15 февраля, уточнила садовод, ростки можно перемещать в горшочки.