Неблагодарные петунии больше не сажаю: новая супермодель цветника — цветёт без забот всё лето

Всё больше садоводов меняют петунии на немезию — и не из моды, а по практичным причинам. Этот цветок радует яркими красками, лёгким ароматом и стабильным цветением без постоянных «танцев с удобрениями и лейкой». Немезия родом из Южной Африки, где привыкла к солнцу, прохладным ночам и переменчивой погоде. Благодаря этому она хорошо адаптируется к умеренному климату и отлично чувствует себя как на клумбах, так и в контейнерах. Цветёт немезия обычно с конца мая–июня и до сентября, а при хорошем уходе — почти до первых холодов. После первой волны цветения кустики можно слегка подстричь, и уже через пару недель они снова покрываются бутонами.

Как правильно сажать немезию

Чтобы растение выглядело как с картинки, важно соблюдать несколько условий:

• Почва — лёгкая, рыхлая, с хорошим дренажем

• Место — солнечное или с лёгкой полутенью

• Без застоя воды

Рассаду высаживают в грунт, когда минует угроза заморозков. Оптимальное расстояние между кустами — 15–20 см. При более плотной посадке немезия хуже проветривается и слабее цветёт. В кашпо на 5–7 литров достаточно 1–2 растений — они быстро разрастаются и заполняют весь объём.

Интересный факт о немезии

Немезия ценится не только за внешний вид, но и за аромат. Многие сорта источают тонкий медово-ванильный запах, особенно в тёплую погоду — редкость для однолетников. А ещё в прохладное лето она цветёт даже пышнее, чем в сильную жару, поэтому отлично подходит для регионов с умеренным климатом.