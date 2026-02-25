Зимняя Олимпиада — 2026
Капризули-петунии больше не сажаю: теперь новая принцесса цветника — неприхотливая и цветет все лето

Фото: D-NEWS.ru
Любители цветов все чаще меняют петунии на бакопу — и не зря. Этот нежный, но выносливый цветок не требует постоянного внимания, спокойно переносит жару и дожди и радует цветением почти без перерывов с начала лета до осени. Бакопа родом из Южной Африки и тропических регионов, где привыкла к солнцу, влажному воздуху и переменчивой погоде. Именно поэтому она так хорошо чувствует себя на балконах, террасах и в подвесных кашпо — быстро адаптируется и не «капризничает». В среднем бакопа цветет с мая — июня и до октября, а при теплой осени — даже дольше. Ее главное достоинство в том, что цветение идет волнами почти без пауз: пока одни бутоны отцветают, другие уже распускаются.

Как правильно сажать бакопу

Для пышного и долгого цветения важно соблюдать несколько простых правил:

• Горшок или кашпо должно быть с дренажными отверстиями

• Почва — легкая, рыхлая, с добавлением торфа или перегноя

• На дно обязательно кладут слой керамзита

При посадке рассаду размещают на расстоянии 15–20 см друг от друга. В один стандартный балконный ящик длиной 50–60 см достаточно 2–3 растений — больше не нужно, бакопа быстро разрастается. Лучшее место — солнечное или с легкой полутенью. В полной тени она будет расти, но цвести заметно слабее.

Уход без хлопот

Полив — регулярный, но без «болота». Земля должна быть слегка влажной, особенно в жару. Пересушивание бакопа не любит. Подкормка — раз в 10–14 дней любым удобрением для цветущих растений. Этого достаточно для непрерывного цветения. Но можно и вообще не удобрять. Обрезка — по желанию. Если побеги слишком вытянулись, их можно укоротить — куст станет гуще и пышнее.

Интересный факт

Бакопу часто используют не только как декоративное растение, но и как природный «индикатор влажности». В жару без воды она быстро вянет, а после полива буквально за несколько часов полностью восстанавливается — как ни в чем не бывало. А еще в теплых странах ее выращивают как почвопокровное растение — она способна застилать землю живым цветущим ковром.

