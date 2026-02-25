Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 08:53

Экс-посол Британии оценил перспективы восстановления отношений США и Европы

Экс-посол Британии в РФ: отношения США и Европы вряд ли изменятся после Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Напряженные отношения между США и Европой вряд ли изменятся в лучшую сторону после ухода с поста главы Белого дома Дональда Трампа, заявил ТАСС экс-посол Великобритании в Москве в 2004–2008 годах Энтони Брентон. Он пояснил, что обе стороны имеют разные взгляды по вопросам Украины, Гренландии, тарифов и Ближнего Востока. Брентон добавил, что после первого срока Трампа, при президенте Джо Байдене, отношения США и Европы скорректировались, но не менялись радикально.

Я думаю, что трансатлантические отношения сейчас действительно находятся в серьезном кризисе, — сказал Брентон.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что украинский конфликт не решится на поле боя в ближайшем будущем. Он добавил, что Берлин продолжит поддерживать Киев. Вместе с тем Писториус выразил недовольство руководством США. В частности, он раскритиковал стремление Вашингтона убрать из повестки вопрос принятия Украины в НАТО.

До этого газета Politico сообщила, что администрация США предупредила европейские страны о жестких ответных мерах в случае ограничения доступа американских компаний на рынок вооружений ЕС. В Пентагоне указали на решительное неприятие любых изменений, которые помешают производителям из Штатов участвовать в оборонных закупках стран Евросоюза.

Великобритания
США
Европа
отношения
разногласия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У бывшего депутата Госдумы хотят отсудить на 10 млрд рублей
Астрономы зафиксировали на Солнце новую активность
В РПЦ ответили, допустимо ли принимать рыбий жир в Великий пост
В России объяснили причины роста индекса Мосбиржи
Патриарх Кирилл дал совет россиянам в депрессии
Украинский военный раскрыл план обороны Одесской области
«Огромные потери»: в Белгородской области назвали число убитых ВСУ жителей
В России планируют создать чудо-вакцину против рака поджелудочной железы
В Роскачестве провели исследование противогололедных реагентов
Наступление ВС РФ на Харьков 25 февраля: гибель элиты, успехи у Купянска
Туристов на Домбае настиг понос
Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России
Москвичам пообещали осадки из-за надвигающегося с запада циклона
Стало известно, где могла оказаться пропавшая в Смоленске девочка
Медведчук объяснил стремление Киева стереть историческую память Украины
Житель Владивостока перепутал друга с врагом и задавил насмерть
Устроившего кровавую резню мужчину смогла остановить только пуля
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве полицейских
Убивший семь человек маньяк оказался за решеткой лишь спустя 32 года
Минздрав предложил «перекроить» порядок медицинской помощи детям в России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.