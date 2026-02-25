Экс-посол Британии оценил перспективы восстановления отношений США и Европы Экс-посол Британии в РФ: отношения США и Европы вряд ли изменятся после Трампа

Напряженные отношения между США и Европой вряд ли изменятся в лучшую сторону после ухода с поста главы Белого дома Дональда Трампа, заявил ТАСС экс-посол Великобритании в Москве в 2004–2008 годах Энтони Брентон. Он пояснил, что обе стороны имеют разные взгляды по вопросам Украины, Гренландии, тарифов и Ближнего Востока. Брентон добавил, что после первого срока Трампа, при президенте Джо Байдене, отношения США и Европы скорректировались, но не менялись радикально.

Я думаю, что трансатлантические отношения сейчас действительно находятся в серьезном кризисе, — сказал Брентон.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что украинский конфликт не решится на поле боя в ближайшем будущем. Он добавил, что Берлин продолжит поддерживать Киев. Вместе с тем Писториус выразил недовольство руководством США. В частности, он раскритиковал стремление Вашингтона убрать из повестки вопрос принятия Украины в НАТО.

До этого газета Politico сообщила, что администрация США предупредила европейские страны о жестких ответных мерах в случае ограничения доступа американских компаний на рынок вооружений ЕС. В Пентагоне указали на решительное неприятие любых изменений, которые помешают производителям из Штатов участвовать в оборонных закупках стран Евросоюза.