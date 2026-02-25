Зимняя Олимпиада — 2026
Опубликованы фото новогоднего потрошителя-молоточника из прошлого

Опубликованы кадры осужденного за убийство семи человек уральца

Фото: t.me/sverdlovskprok
В Каменск‑Уральский вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве семи человек, сообщает Прокуратура Свердловской области. По данным ведомства, преступление оставалось нераскрытым более трех десятилетий, пока следствие не получило новые доказательства. Ведомство показало кадры преступника.

Как установили правоохранители, трагедия произошла в ночь на 31 декабря 1992 года. Мужчина познакомился с компанией, пришел к ним домой праздновать Новый год, где добавил в спиртное клофелин, после чего убил всех присутствующих ударами молотка, включая двоих детей, и похитил имущество на сумму 86 тысяч рублей.

Долгое время подозреваемый избегал ответственности, однако его личность удалось установить благодаря современной молекулярно-генетической экспертизе. После рассмотрения дела суд назначил ему наказание в виде почти 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее подросток зарезал спящую мать в Няндоме Архангельской области. После этого 17-летний юноша спрятал тело 51-летней женщины в погребе, а сам скрылся. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

