25 февраля 2026 в 11:42

Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге

Фото: t.me/rosgvard78
В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего рецидивиста по подозрению в краже сливочного масла, пишет Neva.today со ссылкой на Росгвардию. Специалисты изъяли у него похищенные продукты на сумму 8 тыс. рублей. Кража произошла в гипермаркете на Индустриальном проспекте.

По данным следствия, молодой человек сложил десятки пачек сливочного масла в рюкзак, после чего пронес их через кассовый узел без оплаты. Персонал магазина заметил злоумышленника, однако он успел скрыться.

Молодого человека удалось задержать росгвардейцам в соседнем торговом центре. Как выяснилось, он уже был судим за кражу и привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее житель одной из деревень Кесовогорского района Тверской области задержан по подозрению в краже мобильного телефона у цыгана. 20-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, украл гаджет, когда был в гостях в цыганской семье.

