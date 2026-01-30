Зимняя Олимпиада — 2026
Военный ВСУ раскрыл, чего боялся больше всего при сдаче в плен

ТАСС: военный ВСУ при сдаче в плен боялся, что его убьют дронами сослуживцы

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Украинские военные намеренно убивают сдавшихся в плен сослуживцев при помощи дронов, сообщил ТАСС пленный из стрелкового батальона 156-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александр Радченко. В разговоре с агентством он отметил, что при сдаче в плен российским бойцам боялся такого развития событий больше всего.

Сам я больше всего боялся, что наши дронщики меня убьют. Это самое большее, чего я боялся, — рассказал он.

Военнослужащий поделился, что сознательно пошел на контакт с российской стороной, объяснив это желанием выжить и вернуться к семье. Он также поделился впечатлениями об обращении с ним после пленения, отметив, что российские военные отнеслись к нему нормально и обеспечили водой и питанием. Обращаясь к бывшим сослуживцам, пленный призвал их сложить оружие и сдаться, либо перейти на сторону России.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские военнослужащие, попавшие в окружение в районе Красного Лимана в ДНР, начали сдаваться в плен. По его информации, российские войска взяли в клещи несколько вражеских позиций юго-восточнее города, в районе Дибровы. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

