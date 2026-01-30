Врачи вернули на место внутренние органы младенцу, родившемуся с патологией В Удмуртии провели две сложные операции младенцу с врожденной патологией

Врачи в Удмуртии выполнили две сложные операции младенцу, родившемуся со сложной патологией, рассказали в Минздраве России. Органы малыша, включая тонкий и толстый кишечник, а также мочевой пузырь, находились вне брюшной полости. Сперва медики республиканской детской клинической больнице Удмуртии вернули их на место, а затем устранили дополнительные аномалии.

В ходе первой операции врачи вернули органы в брюшную полость и выполнили пластику передней брюшной стенки. Во время второй операции врачи устранили дополнительные аномалии: врожденное отсутствие просвета на отдельном участке тонкого кишечника, а также сужение (стеноз) толстой кишки, — пояснили в Минздраве.

Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, кишечник функционирует нормально. Малыш остается под наблюдением специалистов.

До этого специалисты онкоцентра Калининградской области провели уникальную высокотехнологичную операцию 63-летней пациентке с синхронным раком яичников и почки. Злокачественные новообразования внушительных размеров — до 30 сантиметров в диаметре — были обнаружены во время профилактического осмотра. Ситуация осложнялась сопутствующими патологиями: гипертонией с поражением сердца и асцитом.