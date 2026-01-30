«Сдохла и воняет»: туристы в Таиланде нашли источник зловония в ванной Российские туристы в Таиланде записали на видео змею в шланге стиральной машины

Российские туристы в Таиланде нашли мертвую змею в шланге стиральной машины, пишет Telegram-канал Baza. Они решили разобрать сливную систему, так как в ванной комнате долгое время стоял странный запах.

Это просто прелести жизни в Таиланде. Решила вещи просто постирать, выбило трубу. <…> Какой кошмар, я не могу смотреть. Короче, заползла змея в сливную трубу и сдохла. И воняет, — жалуется на видео девушка.

Автор видео рассказала каналу, что раньше думала, будто шланг ее стиральной машины ведет прямиком в канализацию. Однако оказалось, что труба была просто выведена на улицу к канализационному колодцу, как часто делают в Таиланде. Девушка предположила, что змея заползла в нее, пытаясь спрятаться от шума начавшейся неподалеку стройки, а после застряла и погибла.

Ранее в Таиланде огромный питон чуть не задушил монаха. Рептилия внезапно напала на мужчину и обвилась вокруг него. Он звал на помощь, но змея все более плотно сжимала его, в итоге он потерял сознание. Мужчину спасли другие священнослужители, им удалось освободить пострадавшего. Приехавшие на место врачи обработали раны монаха и госпитализировали его. Позднее волонтерам удалось поймать питона.

До этого в Москве ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, когда та находилась дома. После этого прокуроры выявили квартиру, в которой содержались шесть запрещенных к содержанию животных: два варана, тегу, питоны и полоз. Ни на одного из них у хозяина не было документов.