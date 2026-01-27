Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 09:09

Огромная змея едва не задушила монаха в азиатской стране

Огромный питон чуть не задушил монаха в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Таиланде огромный питон чуть не задушил монаха, сообщил портал KAMI. Мужчину спасли другие монахи, пострадавшего доставили в больницу.

Как отметил портал, рептилия внезапно напала на мужчину и обвилась вокруг него. Он звал на помощь, но змея все более плотно сжимала его, в итоге он потерял сознание. На помощь пришли другие монахи, им удалось освободить пострадавшего.

Приехавшие на место врачи обработали раны монаха и госпитализировали его. Позднее волонтерам удалось поймать питона.

Ранее в Москве ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку, когда та находилась дома. После этого прокуроры выявили квартиру, в которой содержались шесть запрещенных к содержанию животных: два варана, тегу, питоны и полоз. Ни на одного из них у хозяина не было документов.

До этого жительница австралийского города Брисбен Рэйчел Блур проснулась среди ночи и обнаружила на своей груди питона длиной 2,5 метра. Она призналась, что очень испугалась, но нашла в себе силы аккуратно выбраться из-под одеяла. Женщина также сумела поднять рептилию и отнести ее на улицу, в итоге все завершилось благополучно и никто не пострадал.

