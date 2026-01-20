Атака США на Венесуэлу
Женщина проснулась среди ночи и обнаружила у себя на груди огромного питона

В Австралии женщина проснулась с 2,5-метровым питоном на груди

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница австралийского города Брисбен Рэйчел Блур проснулась среди ночи и обнаружила на своей груди питона длиной 2,5 метра, сообщает Fox News. Сначала женщина решила, что рядом с ней лежит ее пес. Однако когда она потянулась, чтобы погладить животное, то вместо шерсти нащупала гладкую и скользкую поверхность.

Ее супруг включил прикроватную лампу, и тогда стало ясно, что на кровать заползла огромная змея. Австралийка призналась, что очень испугалась, но нашла в себе силы аккуратно выбраться из-под одеяла. Женщина предположила, что питон проник в спальню через открытые окна.

По ее словам, муж был напуган происходящим гораздо сильнее, чем она. Блур объяснила свое спокойствие тем, что выросла в районе, где змеи — это обычное явление. Она сумела поднять рептилию и отнести ее на улицу, в итоге все завершилось благополучно и никто не пострадал.

Ранее в Москве ядовитая змея укусила 16-летнюю девочку. Нападение произошло в жилом доме на Ярославском шоссе. Бабушка пострадавшей оперативно вызвала скорую помощь. Змеей оказалась бамбуковая куфия, в тяжелых случаях ее яд способен вызвать некроз тканей.

До этого стало известно, что огромный сетчатый питон набросился на 34-летнего торговца из города Илоило на Филиппинах. Он обвился вокруг туловища и шеи мужчины и задушил его. Предполагается, что торговец случайно наступил на змею, когда шел вдоль рва.

