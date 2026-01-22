Ядовитая змея напала на школьницу в московской квартире

В Москве 16-летнюю девочку укусила ядовитая змея, когда та находилась дома, сообщает столичная прокуратура. По данным ведомства, после публикации этой информации прокуроры выявили квартиру, в которой содержались шесть запрещенных к содержанию животных — двух варанов, тегу, питонов и полоза. Ни на одного из них у хозяина не было документов.

Информация о том, что 16-летнюю девочку дома укусила ядовитая змея, стала поводом для прокурорской проверки. <…> Прокуроры обнаружили и изъяли диких животных, запрещенных к домашнему содержанию и регулируемых СИТЕС: варанов макрея и смарагдового, красного тегу, танимбарского и короткохвостого питонов, а также краснокнижного островного полоза, — говорится в сообщении.

В отношении хозяина возбудили административное дело по статье 8.35 КоАП (нарушение правил охраны редких видов). Максимальное наказание по ней — 5 тыс. рублей штрафа и изъятие животных.

Ранее огромный сетчатый питон набросился на 34-летнего торговца на Филиппинах. Он обвился вокруг туловища и шеи мужчины и задушил его. Предполагается, что торговец случайно наступил на змею, когда шел вдоль рва. Произошедшее увидела местная жительница. Когда питон заметил очевидицу, он попытался напасть, но женщина спаслась и позвала на помощь соседей.