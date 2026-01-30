Въезд на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области

Стало известно, где находятся полсотни постояльцев интерната Прокопьевска В больницах Кузбасса остается 51 постоялец интерната в Прокопьевске

По состоянию на 30 января в медучреждениях Кузбасса находится 51 постоялец интерната Прокопьевска, сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. По его словам, которые приводит ТАСС, 17 из них лежат в Новокузнецкой инфекционной больнице, а 34 — в прокопьевской.

По состоянию на 30 января в медицинских организациях находятся 51 человек, — отметил он.

Министр уточнил, что по 10 госпитализированным из новокузнецкого учреждения получен отрицательный результат — их сразу выпишут. Такая же ситуация обстоит с четырьмя пациентами прокопьевской больницы.

До этого стало известно о смерти девяти пациентов интерната после массового заболевания гриппом А. По каждому случаю инициируют проверку. Сейчас выясняются причины смерти 73-летней пациентки и 19-летнего постояльца, скончавшегося в стационаре местной больницы.

Также стало известно, что прокуратура выявила серьезные нарушения санитарных норм в интернате Прокопьевска. Выяснилось, что персонал не проводил дезинфекцию, забор крови у пациентов осуществлялся в условиях, не соответствующих требованиям стерильности. Также зафиксированы нарушения при обработке грибковых заболеваний ногтей.