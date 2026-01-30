Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 09:18

Попавшему в ДТП на Байкале водителю избрали меру пресечения

Попавшему в ДТП на Байкале водителю суд запретил определенные действия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ольхонский районный суд в Иркутской области избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для водителя, который вез туристов из Китая по озеру Байкал и опрокинулся, сообщили в областном СУ СК России. В результате аварии один человек скончался, а двое получили травмы.

Следователи СК предъявили обвинение водителю внедорожника, допустившему его опрокидывание на льду Байкала, в результате которого погибла туристка, в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). <…> Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий, — говорится в сообщении.

Суд постановил, что обвиняемому запрещено контактировать с участниками дела, пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Помимо этого, мужчине нельзя водить автомобиль или другое транспортное средство.

Ранее стало известно, что у водителя внедорожника при себе не было водительских прав. Более того, оказалось, что он никогда их не получал.

Байкал
ограничения
водители
суды
Иркутская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Ольга Макеева раскрыла детали работы с Филиппом Янковским
Двое россиян провалились вместе с асфальтом
Мужчины начали терять деньги на сайтах знакомств из-за «больных детей»
ВСУ перебросили под Харьков элитные заградотряды
Раскрыто, с каким флагом и гимном будут чествовать победу россиян на ОИ
Россиянам назвали культуры, которые можно сеять в теплицу в феврале
Спасатель поставил точку в споре, могли ли Усольцевы выжить в тайге
В Сбербанке заявили о массовой регистрации сим-карт на умерших россиян
Стало известно, где находятся полсотни постояльцев интерната Прокопьевска
ФСБ предотвратила подготовленное Киевом покушение на российского военного
В российской спортшколе «запретили все» после жалоб многодетного отца
«Ядерный нюхач» США активизировался на фоне угроз Ирану
Спасатель назвал вероятную причину возобновления поисков Усольцевых
Власти Кузбасса раскрыли состояние госпитализированных из интерната
«Риск велик»: в Европе предупредили о начале нового конфликта из-за Украины
Россиянам напомнили о законах, которые вступят в силу в феврале
Косачев обвинил Гутерриша в злоупотреблении пробелами в Уставе ООН
Россиянина осудили на 18 лет за шпионаж для СБУ
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Потерявший ногу в боях ополченец стал первым казачьим атаманом на Луганщине
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.