Попавшему в ДТП на Байкале водителю избрали меру пресечения Попавшему в ДТП на Байкале водителю суд запретил определенные действия

Ольхонский районный суд в Иркутской области избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для водителя, который вез туристов из Китая по озеру Байкал и опрокинулся, сообщили в областном СУ СК России. В результате аварии один человек скончался, а двое получили травмы.

Следователи СК предъявили обвинение водителю внедорожника, допустившему его опрокидывание на льду Байкала, в результате которого погибла туристка, в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). <…> Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий, — говорится в сообщении.

Суд постановил, что обвиняемому запрещено контактировать с участниками дела, пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Помимо этого, мужчине нельзя водить автомобиль или другое транспортное средство.

Ранее стало известно, что у водителя внедорожника при себе не было водительских прав. Более того, оказалось, что он никогда их не получал.