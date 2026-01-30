Потерявший ногу в боях ополченец стал первым казачьим атаманом на Луганщине

Ополченец Александр Огирин из луганского Кировска, потерявший ногу в боях, стал первым казачьим атаманом на Луганщине, пишет иркутское отделение Народного фронта. Сегодня он помогает бойцам, доставляет гуманитарные грузы и учит детей военному делу.

Сам бы остался в окопах, но в боях потерял ногу. Теперь Александр собирает и возит на передовую помощь, душой болея за своих. В этом общем деле и познакомился с иркутским Народным фронтом. Атаман знает здесь каждую тропинку и, несмотря на опасность, продолжает доставлять гуманитарные грузы по самым рискованным дорогам, — пишут общественники.

Свой путь он начал летом 2014 года, когда вместе с товарищами участвовал в столкновении под Муратово. Затем была служба в разведке — опасные выходы на территорию противника, сбор данных и жизнь под обстрелами. Он служил в батальоне «Призрак» под командованием Алексея Мозгового, воевал под Алчевском, Северодонецком и Лисичанском. Еще в 2015 году его имя внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

В 2017 году украинский суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы. Но даже после этого, в 2021 году, он продолжал бывать на передовой, пока позволяло здоровье.

