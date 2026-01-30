Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 09:19

Потерявший ногу в боях ополченец стал первым казачьим атаманом на Луганщине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Ополченец Александр Огирин из луганского Кировска, потерявший ногу в боях, стал первым казачьим атаманом на Луганщине, пишет иркутское отделение Народного фронта. Сегодня он помогает бойцам, доставляет гуманитарные грузы и учит детей военному делу.

Сам бы остался в окопах, но в боях потерял ногу. Теперь Александр собирает и возит на передовую помощь, душой болея за своих. В этом общем деле и познакомился с иркутским Народным фронтом. Атаман знает здесь каждую тропинку и, несмотря на опасность, продолжает доставлять гуманитарные грузы по самым рискованным дорогам, — пишут общественники.

Свой путь он начал летом 2014 года, когда вместе с товарищами участвовал в столкновении под Муратово. Затем была служба в разведке — опасные выходы на территорию противника, сбор данных и жизнь под обстрелами. Он служил в батальоне «Призрак» под командованием Алексея Мозгового, воевал под Алчевском, Северодонецком и Лисичанском. Еще в 2015 году его имя внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

В 2017 году украинский суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы. Но даже после этого, в 2021 году, он продолжал бывать на передовой, пока позволяло здоровье.

Ранее военный с позывным Болтон рассказывал, как в ходе интенсивных городских боев за Красноармейск (украинское название — Покровск) стальной нагрудный жетон спас жизнь российскому военнослужащему с позывным Татарин. Он отметил, что история чудесного спасения началась еще во время мобилизации в 2022 году.

Россия
ЛНР
казаки
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Ольга Макеева раскрыла детали работы с Филиппом Янковским
Двое россиян провалились вместе с асфальтом
Мужчины начали терять деньги на сайтах знакомств из-за «больных детей»
ВСУ перебросили под Харьков элитные заградотряды
Раскрыто, с каким флагом и гимном будут чествовать победу россиян на ОИ
Россиянам назвали культуры, которые можно сеять в теплицу в феврале
Спасатель поставил точку в споре, могли ли Усольцевы выжить в тайге
В Сбербанке заявили о массовой регистрации сим-карт на умерших россиян
Стало известно, где находятся полсотни постояльцев интерната Прокопьевска
ФСБ предотвратила подготовленное Киевом покушение на российского военного
В российской спортшколе «запретили все» после жалоб многодетного отца
«Ядерный нюхач» США активизировался на фоне угроз Ирану
Спасатель назвал вероятную причину возобновления поисков Усольцевых
Власти Кузбасса раскрыли состояние госпитализированных из интерната
«Риск велик»: в Европе предупредили о начале нового конфликта из-за Украины
Россиянам напомнили о законах, которые вступят в силу в феврале
Косачев обвинил Гутерриша в злоупотреблении пробелами в Уставе ООН
Россиянина осудили на 18 лет за шпионаж для СБУ
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Потерявший ногу в боях ополченец стал первым казачьим атаманом на Луганщине
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.